Oyuncu kadrosunda Bensu Soral, Yağız Can Konyalı, Akın Akınözü, Talat Bulut ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı ‘Tuzak’ dizisi, çarşamba akşamından perşembe akşamına alındı. Sevilen dizinin, reytingleri düşük gelmeye devam edince final yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Televizyon Gazetesi’nin haberine göre; Ancak Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklama ile Tuzak dizisinin izleyici ile buluşmaya devam edeceği öğrenildi.

‘En Popüler Dizi/Program’ tablosuna bakıldığında Survivor 2023 yarışması diziler arasında dikkatleri üzerine çekiyor. Kızılcık Şerbeti, Yargı, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Emanet ve yeni dizi Ateş Kuşları da tablonun ilk 10’unda yer alıyor.

Ancak reytinglerde diğer yapılara fark atan Yalı Çapkını dizisi, 16-22 Ocak haftasında Tuzak dizisinden daha fazla ileti alarak birincilik koltuğuna oturuyor. 67 bin 300 iletiyle ilk sırada yerini alan diziyi Tuzak, 56 bin ileti ile takip ediyor.