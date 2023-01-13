Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların paylaştığı ‘Ömer‘ dizisi, geçtiğimiz gün ilk bölümü ile ekranlara geldi.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan dizinin, ilerleyen bölümlerle sezonun reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını ile birleşeceği gündeme geldi.

Ömer dizisinin başrol oyuncuları Barış Falay ve Selahattin Paşalı’nın hayat verdiği Reşat ve Ömer karakterleri, Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olarak katılacak. Daha önce OMG yapıma ait Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinde de aynı durum gerçeklemişti.