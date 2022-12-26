Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir‘in başrolünü paylaştığı Star TV’nin iddialı projesi Yalı Çapkını, Cuma günlerine damga vurmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışanlarının terapi hikayelerinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin finali ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. İddialara göre; Koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit’i terk edecek. Ardından Ferit’in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit’in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.

Yalı Çapkını son bölümde(14. Bölüm) neler oldu

Seyran’ın Ferit’i öpmesi Ferit’i yolundan döndürmeye yetmedi. Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılması tüm aileyi büyük bir üzüntüye boğar. Dedesinin rahatsızlandığı haberini alan Ferit herkese sürpriz olacak bir adımla gitmekten vazgeçip geri döner. Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa’nın da Seyran’dan bir isteği olur; Ferit ile aralarındaki meseleyi halletmeleri…Seyran da böyle düşünürken, Ferit’in düşüncesiz hareketi işleri çıkmaza sokar. Seyranla beraber yemek yedikleri esnada Ferit’in Seyran’ı bırakıp Pelin’in yanına gitmesi iyice ipleri koparır. Bölüm sonu ise Seyran babası ile beraber Korhanların yalısını terk eder. Merakla beklenen bir sonraki bölüm için izleyiciler gün sayıyor.