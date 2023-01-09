Geçtiğimiz hafta Mine Tugay‘ın konuk oyuncu olarak dahil olduğu 16. bölümü ile ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, 14.42 reytingle birinciliği elden bırakmadı. Defne rolüyle diziye dahil olan Tugay, sosyal medyada dizideki görüntüsünden ötürü gündem olmuştu. Ardından konuyla ilgili açıklama yapan güzel oyuncu, gördüğü tedaviden ötürü yüzünün şiş olduğunu, izleyicilere de bu durumu yansıtmamak adına yüzüne filtre uygulandığını söylemişti.

13 Ocak tarihinde 17. bölümü ile ekranlara gelecek olan diziye bir yeni konuk oyuncunun dahil olacağı edinilen bilgiler arasında. Mine Tugay’ın hayat verdiği Defne karakterinin arkadaşı Efe olarak Fırat Çelik, önümüzdeki bölümde karşımıza çıkacak. Yurt dışından gelen Efe karakterinin heyecanla devam eden diziyi daha da karıştıracağı konuşuluyor. Herhangi bir değişiklik olmazsa Çelik‘in 5 bölüm dizide kalması planlanıyor.

Yılbaşı yemeğinin ardından yalıdaki eski günlerine dönen Ferit ve Seyran için, Gülgün bir dergi çekimi ayarlar. Derginin editörü Defne’nin Orhan’ın eski sevgilisi olması Ferit tarafından hoş karşılanmaz. Ayrıca Ferit’in yalıda görmeyi hiç beklemediği bir manzara olayları beklenmedik bir noktaya götürür. Merakla beklenen 17. bölümün ise fragmanı henüz yayınlanmadı.