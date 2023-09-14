Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını’nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

15 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle; Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul’a getirilir. Seyran, Ferit’in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran’a çok kızgındır.

Ferit’in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran’ın yanındadır ve ona destek olmaktadır. Hatice, Saffet ve Halis Ağa’yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar.

Ferit’le Seyran’ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır. İfakat; Seyran ve Ferit’in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet (Binnur Kaya) ile torunu Kaya’yı (Taro Emir Tekin) İstanbul’a yanına çağırır.