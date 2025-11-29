Türkiye’de post-truth kavramını akademiye, medyaya ve geniş okur kitlesine tanıtan ilk çalışmalardan biri olan Yalın Alpay’ın “Yalanın Siyaseti” kitabı, 25’inci baskıya özel gözden geçirilmiş yeni edisyonu ile yeniden yayımlandı. İlk kez 2017’de okurla buluşan eser, geçen sekiz yıl içinde hem siyasal iletişimdeki dönüşümü hem de dijital çağın hakikat krizini mercek altına alan öncü bir kaynak hâline geldi.

Alpay, bu yeni baskıya özel kaleme aldığı önsözde, post-truth olgusunun artık yalnızca siyasetle sınırlı olmadığını; ekonomi, tarih yazımı, bireysel kimlik, algoritmalar ve yapay zekâ tarafından şekillenen “duygusal hakikat rejimi”nin günlük hayatın atmosferine dönüştüğünü vurguluyor. Sahte görseller, deepfake videolar, manipülatif içerik akışları ve otomatikleşmiş safsataların yükselişi, hakikatin yalnızca önemsizleşmediğini, aynı zamanda ticarileştirilip siyasileştirildiğini gösteriyor.

Yayınlandığı günden bu yana çok sayıda üniversitede ders kitabı olarak okutulan, lisansüstü tezlere ilham veren, Necip Hablemitoğlu Ödülü’ne layık görülen ve geniş bir kamusal tartışma zemini yaratan Yalanın Siyaseti, 25’inci baskıyla birlikte Türkiye’de hakikatin savunusuna dair entelektüel bir direniş alanı da sunuyor.