O gün gelip çattığında fikirler tükenir, paranız biter, mağazaları gezemeyecek kadar meşgul olursunuz. Evet, o malum gün. Yakın arkadaşınızın doğum günü. Stres olmayın, size çok işe yarayacağını düşündüğümüz bir rehber getirdik. Hediye sıralamalarını da artan maliyete göre yaptık. Bir uyarımız var, bütün hediyeleri kendi el emeğinizle yapmanız gerekiyor. Bizce en yakın arkadaşınız, onu düşünerek yaptığınız bu hediyeleri çok sevecek!

1.Karışık Kaset

80’li, 90’lı yılların belki de en güzel hediyesi: Dinlerken aklıma senin geldiğin şarkılar. Artık bulunduğumuz çağda kaset veya kaset çalar kalmasa da bizce CD hala iş görür. Bir zamanların gençliğinin popüler malzemesi olan karışık kasetler, günümüze uyarladığımızda ise karışık CD, arkadaşınızın gözünden bir iki damla gözyaşı akıtabilir. Tabi CD’nin kapağını kişiselleştirip süslemeyi unutmayın!

2.Fotoğraf Albümü

Anılar teknoloji çağı ile birlikte fiziksellikten oldukça uzaklaştı. Eskiden her anımızın fotoğrafının olduğu albümler yerini dijitalleşme ile birlikte bulutların koruması altına girdi 🙂 Yakın arkadaşınızla birlikte çekildiğiniz fotoğrafları, anılarınızı herhangi bir fotoğrafçıdan çıkartırın. Aldığınız bir deftere (çizgisiz, boş sayfa olmasını tercih ederiz) fotoğrafları yapıştırın ve altlarına tarihlerini yazarak arkadaşınıza bir zaman tüneli yaşatın. Her hediyeyi vermeden önce yaptığımız gibi süslemeyi unutmayın!

3.Tuvale işleme

İşleri biraz karıştırmak istersek ve biraz da el yeteneğinizin olduğunu düşünürsek şimdiki hediyemiz oldukça hoşunuza gidecek. Yakın arkadaşınızla en beğendiğiniz belki de en çok anısı olan fotoğrafı büyüterek herhangi bir fotoğrafçıdan çıkartınız. Küçük boyutlarda bir tuvali istediğiniz renge boyayınız. Bu renk sizin arka planınız olacaktır. Büyüttüğünüz fotoğrafı tuvale sabitleyerek, arkadaşınızla ikinizin silüetleri etrafından bir iğne yardımıyla delerek geçiniz. Daha sonra iğne ve iplik yardımıyla deldiğimiz noktalardan, tıpkı dikiş diker gibi geçiniz. Hediyeniz hazır. Belki altına isimlerinizi veya fotoğrafın çekildiği tarihi de yazarsanız bu arkadaşınız için unutulmaz bir hediyeye dönüşebilir!

4.Kokulu Mum

İhtiyacınız olanlar: bir küçük boy kavanoz, arkadaşınızın en sevdiği çiçek (kurutulmuş), koku esansları, mum fitili ve tutacağı, soya vaksı. Soya vaksı yerine evinizde yarım kalmış mumlarınızdan da yararlanabilirsiniz. Soya vaksını bir tencereye koyarak 10-15 dakika kadar orta ateşte eritin. Mum fitilini ve tutacağını kavanoza sabitleyin. Eriyen vaksı dökerken fitilin yamulmaması için bir kalem veya çubuktan yardım alabilirsiniz. Malzemenizi kavanozun yarısına kadar döktükten sonra kurumuş çiçekleri ve koku esanslarını da katarak bir miktar karıştırın. Geri kalan malzemeyi de döktükten sonra mumun tam kıvam alması için bir gece bekleyin.

5.Keyif Paketi

Arkadaşınıza bir keyif paketi yapmaya ne dersiniz? Onun en sevdiği kurabiyelerden pişirin. Kurabiye kahvesiz veya çaysız gitmez mottosuyla arkadaşınıza bir kupa ile birlikte yeterli büyüklükte kutunun içine yerleştirin. Minik bir not da yazabilirsiniz!

6.Kız Gecesi Kovası

Kız geceleri en yararlı terapilerden değil midir? Onun en sevdiği alkollü-alkolsüz içeceği bir kovanın içine, yanına da bir buket çiçek ile taçlandırarak kız gecenizi unutulmaz kılabilirsiniz.

7.Sürpriz “Ananas”

Kız gecesi kovası size uygun gelmediyse, arkadaşınızı şaşırtmak ister misiniz? En sevdiği top çikolataları, en sevdiği içeceğin şişesinin etrafına yapıştırın. Çikolataların ambalajlarının renginin sarı olmasına dikkat edin. Şişenin üst kısmına yapay bitki yapraklarından yapıştırarak dışarıdan ananas görüntüsünü elde edebilirsiniz.