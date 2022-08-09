“Alemin Kralı” dizisinde “Ahsen Kral” ile hafızalara kazınan Yağmur Ün, mayıs ayında Doğaç Ergezen’in evlilik teklifini kabul etmişti. Önceki gün birlikte yeni bir hayata “Evet!” diyen çift, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir düğün gerçekleştirdi.

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezer’in düğününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Yağmur Ün’ün giydiği gelinliğin, belindeki transparan detayı ve saten bir kumaş tercih edilmesi sade ama şık bir görünüm vermişti. Güzel oyuncu, gelinliğin için de adeta bir kuğu gibi gözüküyordu. Fotoğrafları gören hayranları tebrik mesajları attı.

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