Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde gelen haberle şoka uğradı.

Ünlü oyuncunun geçen ocak ayında Vouge dergisi için de çekim yaptığı Beşiktaş ilçesinin Akatlar semtindeki seramik atölyesine hırsız girdi. Tanrısevsin hemen polise haber verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, güvenlik alarmının uyarısı üzerine atölyesine koşan Tanrısevsin karşılaştığı manzara karşısına büyük şaşkınlık yaşadı.

Hırsız ünlü oyuncunun atölyesinin otantik tahta kapısını kırarak içeri girmişti. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

Yağmur Tanrısevsin seramik atölyesindeki eşyalar çok ağır olduğu için hırsızların önemli bir şey çalamadan olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Hırsızın, ünlü oyuncunun atölyesinin kapısını kırarak içeri girdiği tespit edildi.