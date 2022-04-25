Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Çocuklarla oyun hamuru yapan Tanrısevsin, “Çocuklar bizim için çok kıymetli, geleceğimiz. Benim için de onları sanatla buluşturmak büyük mutluluk. Hayal güçleri inanılmaz, onların hayal gücünü ortaya çıkarmaya katkıda bulunduk.” dedi. Ayrıca çocukları çok sevdiğini söyleyen Yağmur Tanrısevsin, “Anne olmayı çok istiyorum.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz aylarda final yapan ‘Kalp Yarası’ndaki partneri Gökhan Alkan’ın dizi bittikten sonra kendisini sosyal medyadan takipten çıkmasıyla ilgili de konuştu. Ünlü oyuncu,“Ben daha profesyonel bakıyorum. Haberlerde gördüm bilmiyordum. Şaşırdım açıkçası, profesyonel hayatta profesyonel olmak lazım.” ifadelerini kullandı.

Gökhan Alkan, Tanrısevsin’in yanı sıra Eda Ece’yi ve Şenay Gürler’in de bulunduğu birçok ismi takip etmeyi bırakmıştı.