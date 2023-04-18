Son olarak ‘Kalp Yarası’ isimli diziyle izleyici karşısına çıkan Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı. Bir süre ekranlardaki projelerine ara veren güzel oyuncu, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Şimdilerde yeni bir dizi projesiyle görüşmeler yaptığını söyleyen Tanrısevsin, “Henüz netleşen bir durum olmadığı için detay veremiyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey netleştiği zaman sizlerle detayları da paylaşırım” ifadelerini kullandı.