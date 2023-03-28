Son olarak ‘Kalp Yarası’ dizisinde Gökhan Alkan ile başrolleri paylaşan Yağmur Tanrısevsin, yeni projesiyle setlere geri dönüyor. Ünlü isim, O3 Medya’nın Latin ülkeleri için çekeceği ‘Saklı Kalsın’ dizisi ile anlaştı. Tanrısevsin, aldığı bu kararla hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini üstleneceği yapımın senaryosunu Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor.

32 yaşındaki oyuncu, dizide ‘Hilal’ karakterine hayat verecek. 26 bölüm olarak planlanan projede Yağmur Tanrısevsin’in yanı sıra Şükrü Özyıldız ‘Onur’, Esra Bilgiç ise ‘Ece’ karakterini canlandıracak.