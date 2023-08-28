Yağmur Atacan, şu sıralar eşi Pınar Altuğ ve kızıyla birlikte tekne tatili yapıyor. Atacan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile rahatsız edici sesle yaklaşan bir tekneye tepki gösterdi. Pınar Altuğ da eşini yanlış anlayan bir kullanıcıya cevap verdi.

Yağmur Atacan, yaptığı paylaşımla bir teknenin yüksek sesle şarkı açarak çevreyi rahatsız etmesini eleştirdi. Ancak bu paylaşımı yanlış anlayan bir kullanıcı, Pınar Altuğ’a mesaj atarak Atacan’ın tekne tatilini küçümsediğini iddia etti. Pınar Altuğ ise bu mesaja karşı şu sözlerle cevap verdi: “Konuyu yanlış anlayanlar olmuş sanırım, bizim sözümüz tatil yapanlara değil, o tekneyi işletenlere. Özgürlüğümüzün başkalarının özgürlüğüyle kısıtlı olduğunu unutmadan yaşamak lazım. Herkesin sakince oturduğu bir koyda son ses müzik çalıp teknelerin dibine kadar girmek pek olmuyor. Ha bu arada kadın eteğinde para kazanmak derken? Başkalarına olan saygınız ve tavrını da gayet anlaşılır, size cevap vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum.”