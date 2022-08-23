2008 yılında dünyaevine girdiği eşi Pınar Altuğ ile mutlu birlikteliklerine devam eden Yağmur Atacan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, bu defa kendisine gelen bir mesajı itmesiyle gündeme geldi.

80 bin TL’ye ihtiyacı olduğunu söyleyen ve her ay 2 bin TL olarak geri ödeyeceğini belirten bir sosyal medya kullanıcısının mesajlarını Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşan Atacan, “Aslında nasıl da güven duyasın geliyor. Hesaba bak, kafaya bak çok geliyor bundan ama senin gibisi maşallah. İsmi yok sözü var peh peh” ifadelerini kullandı.