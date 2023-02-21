Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından arazi araçlarıyla birlikte Hatay’a giden Yağmur Atacan, orada yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Deprem felaketinin ardından ulaşılmayan köylere yardım götürebilmek için deprem bölgesine giden Atacan ve arkadaşları geçtiğimiz gün geri döndüklerini duyurdular.

Yağmur Atacan, sosyal medya hesabından “60 saat direksiyondaydım, toplam 6 saat mi uyudum hesaplayamıyorum; 4 günü 14 gün gibi yaşadım. Kendimize yedek çamaşır almayı bile düşünemeden yola çıktık, günlerce uyumadık, beslenemedik; herkese yetemezdik biliyoruz, ama keşke şöyle yapsaydım demedim. Eve vardım vicdanim rahat, ama gördüklerimi arkada bırakmak imkânsız. Onların eski hayatlarına dönme ihtimali yok diyorduk, artık bizimde zor!” notuyla yaptığı paylaşımda orada yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

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