Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem için yardıma giden isimler arasında Pınar Altuğ‘un eşi Yağmur Atacan da yer alıyor. 15 arkadaşıyla birlikte deprem bölgesine doğru yola çıkan Atacan, arazi araçlarıyla birlikte bölgede ulaşılması zor yerlere yardıma gittiklerini belirtti.

AFAD izni olduğunu belirten Atacan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda izinsiz yola çıkan sivil araçları uyardı. Ayrıca bilinçsiz hız yapan sivil araçların yardım bölgesine gitmeyi engellediğini de belirten Yağmur Atacan, hız yapan sürücüleri de uyardı.

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