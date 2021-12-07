Y2K ve nostaljik moda, Z kuşağı arasında konumunu sağlamlaştırırken, günler kısalıyor, iklim giderek daha katı hale geliyor ve zihinler şimdiden yıl başına doğru harekete geçiyor.

Bin yıllık skinny jean pantolon ve Gen-Z mom jean pantolon arasındaki büyük tartışmanın su yüzüne çıkmasından sonra Y kuşağının giydiği bilinen ve Gen-Z’nin muhtemelen atlayacağı pek çok parça var. Bakınız: uzun hırkalar, topuklu patikler, içeri sokan, bedene oturan gömlekler ve babetler, bunlardan sadece birkaçı. Bu kış da hakimiyetini sürdüren tüm bu stil kodları yepyeni versiyonlarıyla önümüze bir çok ikonik görünümü getiriyor.

İşte soğuk mevsimde karıştırabileceğiniz favori 6 kış parçası:

Oversize blazer

Bir dış giyim tekrar geri geliyor. Büyük beden blazer, bu dönemde de kendini göstermek için podyumda yine vazgeçilmez kıyafetler arasında.

Denimler

Bu kış için, sezonun trendlerine tam olarak uymak için, klasik model 501 Levis’ten daha moda bir bol kesim kot pantolon almanızı önerebiliriz.

Deri parçalar

Sezonun büyük trendlerinde 90’lar ve 2000 başlarının yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte kış bile deri çılgınlığını başlatıyor. Her görünüme çok fazla cazibe katabilen, rock çekiciliği ile zamansız bir klasik.

Şapkalar

Biraz retro cazibesi için bu sezon özellikle trend olan bere veya en havalı haliyle kova şapkalar.

Knitwear

El emeğinin katlanarak büründüğü anlamlı hal, sadece gardoplarımızı değil ruhumuzu da beslemesiyle vazgeçilmez bir trend. Ayrıca; en güncel haliyle, örgü yüz maskelerine göz atabilirsiniz.

XXXL kabanlar

Aşırı kesimli bu kabanlar kaban, 2021/22 sonbahar kışı için olmazsa olmaz bir parçayken aynı zamanda markaların podyumları için de oldukça güçlü bir konumda.