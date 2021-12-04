2000’ler estetiğini önümüze ışıltılı tepsilerle sunan markalar gün geçtikçe artarken, güncel modaya hakimiyetleri şiddetle olağan Z neslinin, geriye dönüş tabanlı stili bu koleksiyonlara ilgiyi oldukça arttırıyor. Arz talep doğrultusunda ilerleyen piyasa algısı, geçmişin büyüleyici ruhunu oldukça güncel tarzlarla yeniden kaleme alıyor.

Sanrio’nun şüphesiz en ikonik karakteri Hello Kitty bu ruha ithafen, Blumarine ile işbirliğinden doğan özel bir kapsül koleksiyonla karşımıza çıkıyor.





Pembenin en çeşitli tonlarındaki eşyaların zenginliğinin ardından, 1974 yılında Tokyo’da yaratılan ve 1976’da tescili yapılan ve her yıl 1 milyar dolar ciro yapan ünlü karakter Kitty, Nicola Brognano’nun Blumarine dünyasının hayal gücüyle harmanlanıyor.

İkonik unsurlar genç, eklektik ve modaya uygun bir kitle adına, çağdaş ve göz alıcı bir şekilde yeniden ve yeniden yorumlanırken, bizler ise bu dönemin ruhunu uzun bir süre daha hissedeceğe benziyoruz.