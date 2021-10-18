XML Nedir?

XML nedir?, genişletilebilir işaretleme dili’nin kısaltmasıdır. JSON gibi metin tabanlı bir veri formatıdır. Bu, verilerin bir metin düzenleyicide düzenlenebileceği ve bilgisayarların bu formatı okuyup yazabileceği anlamına gelir. Xml’in avantajı, genişletilebilir ilk kelimede yatmaktadır. Bu dil genişletilebilir ve her gün kullandığımız teknolojilerde kullanılmaktadır. Buna HTML, RSS, SVG ve daha pek çok şey dahildir. Xml’nin İngilizce karşılığı “Extensible Markum Language’’ dir. Genişletilebilir işaretleme dili veya kısaca Xml, HTML’nin yeniden tanımlanması da dahil olmak üzere birçok veri formatının temelini oluşturur. Xml belgeleri, verileri aynı anda hem makine tarafından okunabilen hem de insan tarafından okunabilen bir biçimde yapılandırılmış bir şekilde depolar. Uygulama yelpazesi ise geniştir.

Xml Nerelerde Kullanılır ?

Xml düz metne dayalıdır. Prensipte, bir Xml belgesi, çok özel bir şekilde yapılandırılmış bir metin belgesinden başka bir şey değildir. Bu, örneğin bir Xml belgesinin bilgisayarın işletim sisteminden bağımsız olarak okunmasını ve ayrıca herhangi bir tarayıcı ile görüntülenmesini sağlar. Bu özellik, içeriği daha fazla uzatmadan okunamayan veri tabanlarına göre bir avantajdır. Bu nedenle Xml, sistem ve platform sınırları arasında veri alışverişi için idealdir.

Xml’nin Yapısı

Genişletilebilir işaretleme dilinin, dil tanımının önemli bir kısmı, doğrudan ISO 8879’a göre standartlaştırılmış, standart genelleştirilmiş işaretleme dilinden alınmıştır. En etkili kavram olarak Xml, fiziksel ve mantıksal birimlerin, yani içerik ve yapının açık bir şekilde ayrılmasını SGML’den devralmıştır. Bu konsept, HTML ve CSS’ye (Cascading Style Sheets) bölünme ile devam eder ve örneğin responsive tasarım bağlamında olduğu gibi farklı tasarım şablonlarına sahip web sitelerinin sunumunun temelini oluşturur. SGML ve Xml’in çok yönlülüğü ve esnekliği, temel olarak, kullanıcı tarafından bireysel gereksinimlere ve ihtiyaçlara göre belirlenebilen sözdizimi öğelerine ve bu öğelerin sözde “şemalar” olarak kaydedilmesi seçeneğine dayanmaktadır. Bir Xml belgesinin yapısı, aynı zamanda resmi bir dili de belirten bir XML şeması tarafından açıkça tanımlanır. Bir XML belgesi temel olarak çeşitli metin işaretlemeleri ve içeriğinden oluşur. Köşeli parantez içindeki işaretlere “etiketler” denir. Genellikle çiftler olarak görünürler ve metin içeriğini kapsarlar.

XML Hangi Alanlarda Kullanılır

Özel özellikleri nedeniyle Xml, çok çeşitli farklı uygulama senaryoları için bir üst dil olarak uygundur. Genellikle World Wide Web’de kullanılırlar çünkü web siteleri web sunucuları tarafından sağlanan belgelerden başka bir şey değildir. Xml’in uygulama alanları, Apache Maven gibi çeşitli yazılım araçlarında yapılandırma dosyaları olarak kullanımdan, yazdırılabilir metin belgelerinin oluşturulmasında kullanılan dil tanımlarına, vektör görüntü formatı standardı SVG’ye (Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri) kadar uzanır.

Xml ve HTML Arasındaki Fark Nedir ?

Hem Xml hem de HTML dosyaları, kodlar arasında duran verileri içerir. İkisinin tek ortak noktası budur. Verileri iletmek için bir XML dosyası kullanılırken, metni biçimlendirmek için HTML kodu kullanılır.