WordPress Nedir?

WordPress nedir, sorusunun cevabı kısaca açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir, şeklinde tanımlanır. Daha doğrusu henüz hiç deneyiminiz yokken web sitesi ya da blog oluşturmak isteyenlerin tercih edeceği en iyi seçenektir. Nasıl ki akıllı cep telefonları ya da tabletler Android ya da İOS gibi yazılı türlerine ihtiyacı oluyorsa web sitelerinin hazırlanabilmesi için de WordPress benzeri içerik yönetim sistemler en elzem ihtiyaçlar olmaktadır. Web sitenizdeki içerikleri internettin olduğu tüm cihazlardan kontrol etmenizi düzenlemenizi ya da yeni sayfa veya yayınlar oluşturmanız sağlar. Var olan içerik yönetim sistemleri içerisinde en kolay güçlü popüler ve kaliteli sistem wordpress’tir. Aynı zamanda WordPress gelişimine katkısı olan gönüllüler sayesinde her türde ve tarzda web sitesi hazırlamanın en trend yolu haline geldir. İnternet dünyasında her dört sitenin üçü worddpress ile hazırlanıştır.

WordPress İle Ne Tür Siteler Yapılır

WordPress ilk başlarda blog sitesi oluşturmak için tercih ediliyordu. Zamanla gelişen ve değişerek zamanla çekirdek kodundaki değişimler, tema ekosistemi ve geniş eklentisi sayesinde her türlü web sitesini oluşturabilecek seviyeye geldi. WordPress ile yapabileceğiniz bazı site türleri şunlardır;

Kurumsal bazdaki internet siteleri

E- ticaret siteleri,

Bloglar

CV ve portfolyo siteleri

Forumlar ve online kurs siteleri

Galeriler ve chat odaları

Online dergi siteleri ve online haber portalı

Üyelik isteyen siteler ile iş bulma siteleri

Kâr amacı gütmeyen siteler

Online rezervasyon portalı

Kupon siteleri ve açık artırma siteleri

Sosyal medya siteleri

Viki, söz tabanlı bilgiye dayalı siteler

Sporu cevap siteleri

Tarzında akla gelebilecek her türlü web siteleri wordpress ile hazırlanabilir.

WordPress Ne Kadar Güvenli

WordPress Dünya çapında popüler olmuş açık kaynaklı yönetim sistemlerim başında gelir. İnternet sitelerinin %18,9 ‘unu WordPress çalıştırır ve şu anda 76.5 milyonun üzerinde yüklenmiştir. Ancak sistemin bu kadar popüler olması ve tercih edilmesi ona dez-avantajlar katmıştır. İnternet siteleri konusunda uzmanlığı öne süren Sacuri adındaki bir şirketinin yayınladığı rapora göre dünya genelinde en çok hack’lenen CMS’sinin WordPress olduğu belirtilmiştir. Fakat bu sistemin güvensiz olduğu anlamına gelmesin. Çünkü sistemini rehberinde yer alan kuralları takip edip, WordPress kullanmanın püf noktalarına uyarsanız worpdress güvenlik önlemleri konusunda sizleri sıkıntıya sokmayacaktır.

Neden WordPress Kullanmalısınız

Web sitelerini wordpress ile hazırlamak sizlere birçok yönden avantaj sağlayacaktır. Özellikle ücretsiz olması bütçenizi zorlamayacaktır. Domain ve hosting için para ödemeniz gerekirken üstüne bir de ücretli CMS’ler kullanmak size biraz pahalı olabilir. Ancak wordpress tercih ettiğinizde sistemini yazılımını kullanacağınızdan dolayı sizden ücret talep etmeyecektir. Bunun dışında açık kaynaklı yönetim sistemi olduğundan dolayı wordpress yazılımını hem ücretsiz kullanabilir hem de dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda wordpress;