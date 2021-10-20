Woody Harrelson’dan Kendisinin ve Kızının Fotoğrafın Çeken Adama Yumruklu Yanıt!

Polis raporuna göre yoldan geçen bir adamın aniden Woody Harrelson’ın kızının fotoğraflarını çekmeye başladığını ardından aktörün bundan rahatsız olup, ona durmasını ve fotoğrafları silmesini söylediği iddia edildi.

Raporu yazan polis, Harrelson ile sözlü tartışmaya giren adamın aktörün üzerine yürüdüğü daha sonra Harrerlson’un kendini korumak için saldırganın boynunu tutarak kendinden uzaklaştırdığını söyledi. Olaya şahitlik eden görgü tanıkları Harrelson ile aynı ifadeyi verdiler.

Yazı Funda Güneş