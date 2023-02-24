94’üncü Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock’a tokat atmasının ardından Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Smith’in 10 yıl boyunca Oscar galalarına ve diğer Akademi etkinliklerine katılmamasına karar vermişti.

Akademi’nin CEO’u Bill Kramer, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, 2023 Oscar Ödülleri’nde meydana gelebilecek herhangi bir kriz durumunda hızlı hareket edebilmek için kriz ekibi kurduklarını belirtti.

Kramer, “Geçen yıl olanlar nedeniyle, Oscarlar’da yaşanabilecek olaylara daha geniş açıcan bakıyoruz. Bugün daha çabuk tepki verebilecek durumdayız. Birçok senaryo üzerinde çalıştık. Beklenmedik herhangi bir durumda hazırlıklı olacağız” dedi.

Akademi Başkanı Janet Yang, daha önce Will Smith’in Rock’a attığı tokata çabuk müdahale edilemediğini açıklamıştı.

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