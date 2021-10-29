Will Smith’in eşinden cinsel hayatlarına dair çarpıcı açıklamalar

1997 yılında nikah masasına oturan ve o günden beri de Will Smith ile mutlu bir evlilik sürdüren Jada Pinkett Smith, Facebook sohbet programı Red Table Talk’a konuk oldu. Konuk olduğu programa davet ettiği Gwyneth Paltrow ile çiftlerin cinsel hayatlarını değerlendirdiler. Jada Pinkett Smith’in cesur açıklamalarına Will Smith hayranlarından tepkiler yağdı.

“Bu büyük bir tuzak”

Samimi açıklamalarda bulunan Jada Pinkett Smith, “Will ve benim en çok konuştuğumuz şey yolculuk. Biz çok genç yaşta, bilirsiniz, 22 yaşında başladık. Bu yüzden sorumluluk kısmı benim için gerçekten çok önemli; çünkü bence eşinizin neye ihtiyacınız olduğunu bilmesini bekliyorsunuz, özellikle de seks söz konusu olduğunda. Bu sanki, ‘Beni seviyorsan, bilmelisin. Beni seviyorsan, aklımı okumalısın’ demek gibi. Bu, büyük bir tuzak.” sözleriyle cinsel hayatını değerlendirdi.

Pinkett Smith’i haklı bulan Paltrow da, “Garip değil mi? Biri sizin zihninizi okuyamaz ki” şeklinde yanıt verdi.

Ünlü çift, bir zamandır özel hayatlarına dair ifadeleriyle gündemde yer alıyordu.