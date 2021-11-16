Will Smith: Korkak olduğum için üzgünüm

Ünlü Amerikalı aktör Will Smith, yeni çıkan kitabi ‘Will’de, Philadelphia’da kaldıkları evde aile içerisinde yaşanan şiddeti anlattı. Ünlü oyuncu, babası Willard Carroll’ın annesi Caroline Bright’a şiddet uyguladığında onu koruyamadığı için suçluluk hissettiğini söyledi.

Independent Türkçe’nin The Sunday Times’tan aktardığı habere göre; Aile içindeki şiddeti ve hafızasında yer eden travma yaratan saldırı olayını anlatan ünlü aktör Will Smith, “9 yaşındayken babamın anneme çok sert bir yumruk attığı ve annemin yere düştüğü ana şahit olmuştum. Annemin yere kan tükürdüğünü görmüştüm” ifadelerini kullandı.

“Babam güldüğü sürece güvende olacağımıza inanıyordum”

Will Smith, onlarca başarıya imza atmış filmlerdeki rolleri, hayranlarının gösterdiği büyük ilgi ve kendisine verilen ödüller bir tarafa o gün hareketsiz kalıp tepki göstermediği için annesine özür borçlu olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “O anda onu yüzüstü bıraktığım için. Babama karşı koyamadığım için. Korkak olduğum için üzgünüm!” ifadelerini kullandı.

“Korkularımızla nasıl yüzleşirsek öyle biri oluruz.” diyen Smith, “Eğlenceli biri olmaya karar vermiştim. Onu memnun etmek ve yatıştırmak istemiştim çünkü babam güldüğü sürece güvende olacağımıza inanıyordum. Ailedeki şovmen bendim. Her şeyi hafif, eğlenceli ve neşeli hale getirmek isterdim” açıklamasını yaptı.