Dünyanın her yerinden milyarlarca günlük aktif kullanıcısı olan popüler mesajlaşma programı WhatsApp 31 Mart itibarıyla bazı telefonlarda çalışmayacak.

Haber Global’de yer alan habere göre, WhatsApp uygulaması sık sık güncelleniyor ve uygulamaya yeni özellikler katılıyor. Bu nedenle bir süre sonra WhatsApp yeni özelliklerini desteklemeyen bazı eski telefonları ve eski işletim sistemi kullanan cihazlara artık destek veremeyeceğini açıklıyor.

WhatsApp’ın sıkça sorulan sorular sayfasındaki bilgiye göre 31 Mart itibarıyla WhatsApp’ın kullanılamayacağı telefonlar şöyle:

Android 4.1’in altındaki Android sürümünü kullanan cihazlar.

iOS 10’un altındaki iOS sürümünü kullananan cihazlar.

KaiOS 2.5’un altındaki KaiOS sürümünü kullanan cihazlar.

Buna göre artık WhatsApp’ı desteklemeyecek telefonlar şunlar:

LG

LG Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 II Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus Prime F6, LG Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus Prime F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II ve Optimus F3Q

Motorola

Motorola Droid Razr

Xiaomi

Xiaomi HongMi, Mi2a, Mi2s, Redmi Not 4G ve HongMi 1s

Huawei

Huawei Ascend D, Quad XL, Ascend D1, Quad XL ve Ascend P1 S

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2 ve Galaxy Core