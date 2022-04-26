Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. Bu kapsamda sesli aramalardaki katılımcı sayısı artırıldı. Şirket ayrıca son görülme özelliğini seçenekli hale getiriyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket bir üyelik modeli üzerinde çalışıyor.

WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu.

Artık WhatsApp’ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek.