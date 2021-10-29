Whatsapp’a alternatif uygulamalar

Whatsapp, dünyada milyonlarca insanın kullandığı, sesli ve görüntülü haberleşme ve mesajlaşma uygulamasıdır. Söz konusu uygulama, fotoğraf, video paylaşma ya da durum güncellemesi yapmak için de kullanılır. Son dönemde whatsapp alternatif uygulamalarının da internet dünyasında yer aldığını görebilirsiniz.

Son dönemde whatsappın kullanıcılarına gönderdiği kullanıcı sözleşmesi nedeniyle insanlar whatsapp kullanmakta tereddüt yaşamaya başladı. Bu nedenle whatsapp alternatif uygulamalarına rağbet arttı. Peki, bu alternatifler nelerdir?

Viber

Yaygın olarak kullanılan whatsapp alternatif uygulamalarının başında viber gelir. Bu kapsamda en güçlü ve bilinen uygulama olduğu öne sürülen viber, yazılan mesajları dilediğiniz zaman siline özelliği ile de dikkat çekiyor. Uygulama içi oyunların da bulunduğu viber, son derece eğlenceli bir platform olarak karşınıza çıkıyor. Dosya boyutunun ok yüksek olması ve düşük donanıma sahip olan telefonlarda donma yaşanması gibi sorunlar, uygulamanın eksi yanlarından sayılabilir.

Signal

İnsanların aktif olarak kullandığı whatsapp alternatif uygulamalarından biri de signaldir. Söz konusu uygulamanın şeffaf politika gütmesi ve güvenilir olması nedeniyle birçok kullanıcı tarafından tercih edildiği görülüyor. Hatta veri gizliliği alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından da bu uygulamanın tavsiye edildiği biliniyor. Gönderilen mesajın belli bir süre sonra silinme özelliği de kullanıcı tarafından beğenilen özellikler arasında yer alıyor.

Telegram

Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan whatsapp alternatif uygulamalarından biri de Telegram\’dır. Söz konusu uygulamanın whatsapptan fazlasının olup eksiğinin olmadığını söyleyebiliriz. Whatsappta yaptığınız her şeyi Telegram\’da da yapabilirsiniz. Bunun yanında oluşturduğunuz kanalların takip edilmesini sağlayarak ticari faaliyetlerinizde de sistemi kullanabilirsiniz. Sistemin herhangi bir eksi yönü olmamasına rağmen whatapp ara yüzüne alışkın olan kişiler, bu uygulamayı kullanmak istemiyor. Fakat belli bir süre sonra sistemi kullanmaya alışabilirsiniz.

BiP

Yerli bir mobil uygulama kullanmak istiyorsanız tercih edeceğiniz whatsapp alternatif uygulamalarının başında BiP gelir. Mesajlaşma ve görüntülü konuşma özelliğinin yanı sıra çeşitli kanallara abone olabilme gibi farklı özellikleri ile de söz konusu uygulama dikkat çekiyor. Uygulama üzerinde bulunan akıllı faks ya da para gönderme gibi hizmetleri de güvenle kullanabilirsiniz. Turkcell tarafından geliştirilen bu uygulama, gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor.

Discord

Türkiye\’de çok kullanılmayan bir whatsapp alternatifi olsa da Discord da bu kapsamda gelişmiş uygulamalardan biridir. Genellikle Twitch yayıncıları tarafından kullanılır. Sıradan bir mesajlaşma programının yanı sıra kalabalık kanalların yer aldığı, sohbet odaları kurma imkânının bulunduğu bir sistemdir. Gündelik kullanım için uygun olmadığı öne sürülse de sistemi kullananların sayısının azımsanmayacak seviyede fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda sayılan whatsapp alternatif uygulamalarının yanı sıra Microsoft tarafından geliştirilen Skype, Line ya da Threema gibi uygulamalar da mesajlaşma ve görüntülü konuşma için tercih edilebilir. Genel anlamda bu uygulamaların işlevi aynıdır. Siz de ihtiyacınıza ve kişisel zevklerinize uygun olduğunu düşündüğünüz uygulamayı kullanabilirsiniz.