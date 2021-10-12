Whatsapp Sticker Yapma

WhatsApp Sticker Yapma, kullanıcılar arası etkileşimi sağlamak amaçlı Sticker eklentisini uygulamasına ekledi. Sticker denilince küçük yapıştırmalar olarakta bilinmektedir. Daha farklı birtanesi ise, yazışmalar esnasında ortama renk katan bu tarz içerikler daha bir güzellik katmaktadır.: Herkesin sorduğu bu soru ise Whatsapp uygulamasında Sticker Nasıl eklenir?” İşte bu sorunun yanıtını kısa ve öz bir biçimde Sizlere aşağı kısımda aktarmaya devam edeceğiz.

Sticker, diğer bir isimle çıkartmalar hazır bir biçimde yansıyan ve birçok kişi tarafından da kullanıma elverişli ve görsel açıdan hitap eden yapıştırmalardır. WhatsApp uygulamasında da kullanılan bu çeşitlilikle birlikte herhangi bir yazışma veya konuşmalarda sticker emojileri de eklenmeye başlanmıştır.

WhatsApp uygulamasında sticker yapımı işlemi ayrıca ücretsiz bir biçimde sunulmaktadır. Çıkartmaların arka plan düzenine uygun ve saydamlığıyla birlikte bu tarz çıkartma işlemlerinde uygulanan resimler uygulamaya ayak uydurmasıyla, stickerın kalitesi açısından da önem taşımaktadır. Bunlarla birlikte de birçok GooglePlay uygulamalarında da stickerlar bulabilirsiniz.

GooglePlay Uygulamaları ile Sticker Hazırlama

Sticker oluşturmaya başlarken, en çok benimsenen durumlarda uygulama üzerinden eklentilerdir. Uygunluk açısından ve beğenilen görseller bulunduktan sonrasında ise, yapılması işlemler oldukça basitlik kazanmaktadır Google Play Store üzerinde, “Sticker” şeklinde arama yaptığınızda karşınıza çıkan uygulamaları indirip işlemlere başlayabilirsiniz. Sizde Android telefonunuza indirerek işleme başlayın. Program dilleri yeri geldiğinde İngilizce olmaktadır. Bazı programlarda ise Türkçe dil desteği de yer alabilmekle birlikte uygulama üzerinde Sticker oluşumuda son derece kolaydır. Çoğunluk kullanıcının da benimsediği programlar genellikle, ön planda kullanılmaktadır. Ziyaretçilerin de bu tarz uygulamalara erişimi ile birlikte de daha çok uygulamalarda aktif olmaktadır.

Uygulamalar ile birlikte çıkartma hazırlanımı için uygulanması gerekenler;

Herhangi bir programı android üzerinde çalıştırdıktan sonra çıkartmayı program içerisinde açın ve benimsediğiniz biçimde kesim işlemini uygulayın.

Yaptığınız işlemler üzerinde çıkartmanıza özel bir isim belirtebilirsiniz.

Stickerlarınızı ön plana sunmak açısından, özelleştirebilir veya yazılar ekleyebilirsiniz.

Stickerlar işlemleriniz sonunda program üzerinde kaydedip, whatsapp sekmesine tıklayarak belirttiğiniz çıkartmayı WhatsApp uygulamasına ekleyerek kullanıma açabilirsiniz.

Programlar genellikle sizlerin belirlediği Stickerları değil, kullanıcılar arasında da yapılan herhangi bir önplana çıkmış stickerları da kullanıp ekleyebilirsiniz. Özellikle Uygulamalara gelen yeni güncellemelerle birlikte ise uygulamalara toplu bir biçimde, fotoğraf bölümü ekleyerek oluşturabileceğiniz stickerları toplu bir şekilde hızlı ve daha sade biçimde yapabilirsiniz.

Dünyada yer alan, mesajlama uygulaması ile eklenen eklentiler kısacası ilgi çekici olmakla birlikte, yazışmalarınıza renk katmaktadır. Bunlarla birlikte, favori listenize de ekleyerek istediğiniz biçimde kullanıma açık bir şekilde aktif edebilirsiniz. Milyonca kullanıcının da aktif bir biçim de keyifle kullandığı çıkartmalar sayesinde her geçen gün sohberlere başka bir renk katabilmektedir. Android haricinde İOS üzerinde veya Bilgisayarınız üzerinde de yeni çıkartmalar oluşturabilir ve whatsapp uygulamasına sizler de bir yenisini ekleyebilirsiniz.