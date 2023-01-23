2010 yılında hayatımıza girdiği günden beri dünya çapında en çok kullanıcıya sahip uygulamaların başında gelen WhatsApp, ‘2.23.2.11’ kodlu Android beta sürümüyle yeni bir özelliğin sinyalini verdi. Yayınlanan bu sürümün kodlarını gözden geçiren WABetaInfo, ilerleyen aylarda uygulamaya ‘orijinal çözünürlükte fotoğraf gönderme’ seçeneğinin gelebileceğini gösterdi.

WhatsApp, yıllar içerisinde yayınladığı güncellemeleri ile ilk zamanlara göre gönderilen fotoğrafların kalitesini az da olsa iyileştirmeler yağmıştı. Bir süredir fotoğraf göndermede HD çözünürlük kullanılsa da orijinal çözünürlükte fotoğraf paylaşımı hala mümkün değil. Tam bu noktada WhatsApp’ın beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, 4K olarak çekilmiş bir fotoğrafı bile kalitesinden kayıp vermeden gönderebilmemizi sağlayacak.

Konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan WhatsApp’ın, kullanıcılar tarafından uzun zamandır beklenen bu özelliği ne zaman getireceği ise şimdiden merak konusu oldu.