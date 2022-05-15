Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android cihazlar için durum kısmının arayüzünü değiştiriyor. Aynı zamanda bir de ek olarak gizlilik için bir kısayol ekliyor. Yeni fonksiyonlar, şu anda WABetaInfo kullanıcıları tarafından test aşamasında. Kararlı sürüme ise birkaç gün sonra gelmesi bekleniyor.

WhatsApp, durum arayüzünü tıpkı iOS cihazlarda olduğu gibi Android cihazlara da aynı hale getiriyor. Android cihazlarda durum oluştururken sol alt kısımda yer alan emoji, yazı ve renk paleti simgeleri ekranın sağ üst tarafına taşınacak.

Shiftdelete sitesindeki habere göre; WhatsApp, ayrıca paylaşılacak durumların kimlerin izleyebilmesini hızlı bir şekilde değiştirmek için de alt kısımda bir etiket sunacak. Kullanıcılar bu sayede durumlarının kimlerin izleyebileceğini pratik bir şekilde değiştirecek.