Netflix, nihayet beklenen haberi verdi ve Wednesday’in 2. sezonu için çalışmaların başladığını resmen duyurdu. The Addams Family, 2022’de Netflix’in başrolünde Jenna Ortega’nın bir spin-off dizisi ile yeniden tasarlandı.

İlk sezon, Ortega’nın yeni okulu Nevermore Akademisi’nde bir cinayet gizemini çözen karakterine odaklandı. Dizi uyarlamasının hem eleştirmenler hem de hayranlar arasında popüler hale gelmesi uzun sürmedi. Wednesday, birçok ülkede Netflix’in en çok izlenen diziler listesinde kalmayı başardı ve bu da doğal olarak birçok kişinin 2. sezon olup olmayacağını merak etmesine neden oldu.