23 Kasım’da Netflix’te yayınlanan Wednesday, kısa süre içinde Netflix’in 2022’de en çok izlenen ikinci dizisi olmayı başarmıştı. Tim Burton’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Addams ailesinin günümüze taşındığı dizi, bugün Netflix kullanıcılarını endişelendiren bir haberle gündeme geldi.

MailOnline’a açıklama yapan Netflix sözcüsü, Amazon’un MGM’yi satın alımının mevcut hak anlaşmalarını etkilemeyeceğini paylaştı. Amazon’un bu konuda çok da sert olmayacağına dair bir açıklama, yakın zamanda Amazon tarafından da sunulmuştu.

Mart ayında Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre Amazon, tüm MGM içeriklerini Prime Video’a özel yapmak gibi bir plana sahip değil.

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