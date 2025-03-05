BluTV, yerel hikaye anlatma gücünü, daha da zengin bir içerik yelpazesiyle birleştirerek gelişmiş özellikleri ve fonksiyonelliği ile daha kullanıcı dostu bir küresel platform olan Max’e dönüşecek. Max üyeleri, en sevdikleri BluTV dizi ve programlarını izlemeye devam ederken, HBO ve Max Originals’ın en yeni ve global içeriklerine, BluTV’nin en sevilen yerel yapımlarının yeni sezonlarına, yeni yerel orijinal yapımlardan Warner Bros. Pictures ve DC Studios’tan gişe rekorları kıran filmlere, Cartoon Network ve Cartoonito’dan çocuk içeriklerine, Eurosport’tan dünya klasmanında spor etkinliklerine, CNN International’dan canlı haberlere, discovery+ programları seçkisine ve gerçek suç belgesel serilerine uzanan zengin içerik yelpazesiyle tüm ev halkı için eksiksiz bir izleme deneyimine erişecekler.*

Magarsus Max’e taşınıyor

BluTV’nin orijnal yapımı Magarsus’un merakla beklenen ikinci sezonu 6 Mart Perşembe günü ilk bölümüyle BluTV’de yayın hayatına başlayacak. Haftalık olarak yayınlacak dizinin 17 ve 24 Nisan’da yayınlanacak son iki bölümü, Max lansmanının ardından daha önce yayınlanan tüm bölümleriyle birlikte platformda yerini alacak. Sevilen dizinin, BluTV’den sonra Max’te yayınlanacak olması dolayısıyla illüstratör Ethem Onur Bilgiç’in yaptığı Magarsus aile portresi, bugün İstanbul’da yapılan Magarsus yeni sezon öngösteriminin ardından görevliler tarafından taşındı.

Max, BluTV’de yer alan içeriklerden binlerce saat ve yüzlerce içerik daha fazlasını sunacak. Üyeler, Magarsus, Prens, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi gibi son derece popüler yerel yapımların yanı sıra The Last of Us, The White Lotus, House of the Dragon ve The Penguin gibi dünya çapındaki hit dizileri izleyebilecek. Platformda ayrıca gişe rekortmeni Warner Bros. filmleri, Barbie, Wonka, Dune, Dune: Part Two ve Harry Potter serisi de yer alacak. Lansman sırasında içerik kütüphanesinde Friends ve The Big Bang Theory gibi kült diziler ile Türkiye’de ilk kez yayınlanacak olan And Just Like That…‘in tüm sezonları izleyicilerle buluşacak.

Max içerikleri bunlarla da kalmayacak. Lansmanla birlikte Max, platforma eskisinden çok daha fazla yerel hikayeler taşımak üzere orijinal içerik yatırımını artırmayı planlıyor. Lansmana yakın bir zamanda duyurulacak yeni ve ilgi çekici orijinal içerikler önümüzdeki aylarda platforma eklenecek. Ayrıca, TLC’nin Evliliğe 90 Gün ve DMAX’in Tamirat Tadilat gibi sevilen dizilerinin yeni sezonları da platformda yer alacak. Sporseverler için ise Roland Garros ve Tour de France’ın canlı yayını da dahil olmak üzere dünyaca ünlü spor etkinliklerinin nihai adresi olacak. Max, daha genç izleyiciler için Cartoon Network’ten Gumball ve Teen Titans Go! ve Cartoonito’dan Batwheels ve Mr Bean dahil olmak üzere çocuk içeriklerinden oluşan özel bir seçki de sunacak. CNN International, TLC, DMAX, Cartoon Network ve Eurosport 1 ve Eurosport 2 dahil olmak üzere yerel ve uluslararası TV kanalları Max aracılığıyla sunulmaya devam edecek.

“Önemli ve heyecan verici bir dönüm noktası”

Warner Bros. Discovery Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke konuyla ilgili şunları söyledi: “Warner Bros. Discovery’nin dijital yayın platformu olan Max, hizmetlerimizden, kanallarımızdan ve stüdyolarımızdan gelen kültürü tanımlayan eğlencenin, muhteşem boyuttaki derinliğini abonelerine tek bir yerde sunuyor. Max’in küresel yolculuğunda, Türkiye’yi önemli bir pazar olarak görüyor ve 15 Nisan’da ülke genelinde piyasaya sunmaktan heyecan duyuyoruz. BluTV’nin en iyi içeriklerini, Max’in global içeriklerini gelişmiş küresel platformuyla birleştirerek, sadece kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda abonelere çok daha fazla seçenek sunuyoruz. Bu gelişmeyi, BluTV’yi Warner Bros. Discovery’nin küresel portföyüne tam olarak entegre etme açısından önemli ve heyecan verici bir dönüm noktası olarak tanımlıyoruz”.

Türkiye, 2024 4. Çeyrekte eklediği 6.4 milyon abone ile dünya çapında 116.9 milyon aboneye sahip olan Max’in faaliyet göstereceği 77. ülke olarak, Warner Bros. Discovery’nin dijital yayın hizmetinin küreselleşmesinde önemli bir yer tutacak. EMEA bölgesindeki en kalabalık ülkelerden biri olan ve Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden çok daha fazla nüfusu bulunan Türkiye lansmanıyla, Warner Bros. Discovery”nin dünya çapındaki stüdyolarında üretilen ünlü dizi ve filmler yeni hayranlarıyla buluşacak ve izleyicilerinin hayatlarına renk katacak.

Hepsiburada ortaklığı

BluTV ve Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, 2022 yılında stratejik bir ortaklığa imza atarak Hepsiburada Premium üyelerine BluTV’ye ücretsiz erişim imkanı sağlamıştı. BluTV Max’e dönüşürken, Hepsiburada Premium üyeleri gelişmiş platforma ücretsiz erişimin keyfini çıkarmaya devam edecek.

Max’e nasıl erişilir?

Kullanıcı geçişinin mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlamak için, BluTV üzerinden üyelik satın alan Türkiye’deki mevcut BluTV üyeleri, hesap bilgilerini kullanarak Max’teki gelişmiş dijital platform deneyimini keşfedebilecekler**. 15 Nisan’dan itibaren, BluTV uygulamasını açtıklarında kullanıcılardan Max uygulamasını indirmeleri istenecek. BluTV hesap bilgileriyle oturum açtıktan sonra, yalnızca birkaç tıkla Max’i keşfetmeye başlayabilecekler. Aboneler, lansman tarihine yakın dönemde geçiş süreçleri hakkında daha fazla bilgi alacaklar.