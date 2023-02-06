Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı yılan hikayesine dönen aşk ile gündeme gelen model Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çekti. Ayna karşısında, iç çamaşırı ve giydiği kazağın üstüne taktığı bere ve çanta ile poz veren Nara’nın cesur pozları olay yarattı. Ünlü modelin pozları kısa sürede yarım milyondan fazla beğeni alırken binlerce de yorum aldı.

İlginizi çekebilir: