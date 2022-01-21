Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler tıbbın her alanına olduğu gibi estetik cerrahiye de yön veriyor.Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr Sarper Mete kadınların en çok tercih ettiği 6 vücut şekillendirme uygulamasını anlattı.



1. Meme Büyütme

Tüm dünyada kadınların vücutlarında en çok değişiklik istediği yer meme bölgesidir. Bu konuda en çok tercih edilen uygulamaları meme büyütme, meme dikleştirme ve meme küçültme olarak sıralayabiliriz. Konu vücut şekillendirme olunca bu üçü arasında en popüler olan her zaman meme büyütmedir. Silikon bir kılıf içerisindeki silikon jelden oluşan meme implantları vücutta herhangi bir yan etki oluşturmaz. Ancak arzu edilen meme görüntüsünü elde etmek için meme implantları tek başlarına yeterli olamayabilir. Kişinin kendi yağının degaje bölgesine enjekte edilmesi işlemi meme implantları ile kombine edilerek daha çekici ve doğal bir görüntü elde edilebilmektedir.

2. Liposuction

Bölgesel olarak biriken inatçı yağların vücudun dışına kanüller yardımı ile alındığı bu cerrahi işlem hızlı iyileşme süreci ile en popüler cerrahi uygulamaların başında gelmektedir. Klasik liposuction yönteminin dışında yeni teknoloji cihazların kullanılması ile daha iyi bir deri sıkılaşması, daha hızlı iyileşme süreleri de elde edilebilmektedir.

3. Liposculpture

Liposculpture klasik liposuction’dan farklı olarak yağların daha stratejik bir planlama ile alınması ve bir kısım yağların da bırakılması ile kas görüntüsü elde edilmesi işlemidir. 6’lı baklava ve kadınlarda daha sık olarak 2’li baklava görüntüsü elde etmeye yarayan bu işlemde en iyi sonuca ulaşmak için 360 liposuction denilen hem karın hem de sırt ve bel bölgesi liposuction uygulaması birlikte yapılmalıdır.



4. Karın Germe

Özellikle gebelik sonrası karın kasları orta hatta birbirlerinden uzaklaşmakta ve karında bombeli bir görünüme sebep olmaktadır. Bir de sarkmış ve çatlaklı karın derisi ile karın bölgesi estetiği ne yazık ki kaybedilebilmektedir. Karın germe ameliyatı ile birlikte hem karın kasları onarılmakta, hem de fazla sarkmış deri alınarak süper düz bir karın görüntüsü elde edilebilmektedir.



5. Popo Büyütme

Popo protezleri veya kişinin kendi yağ dokusu kullanılarak popo bölgesinin hacminin arttırılmasına yönelik bu cerrahi işlemin, özellikle son birkaç yılda popülerliğinde patlama yaşanmaktadır. BBL prosedüründe kişinin kendi yağı 360 liposuction yöntemi ile toplanmakta ve aynı seansta popo bölgesine enjekte edilmektedir. Popo kası içerisine uygulanacak yağ enjeksiyonlarının ciddi risklerinin olması sebebiyle ultrason eşliğinde yapılan Safe BBL yönteminde yağ yalnızca kas üzeri dokuya enjekte edilmektedir. Ancak kas üzerindeki deri altı doku ilk seansta ortalama 900 cc kadar yağ kabul edebilmektedir. Daha büyük popo arzusu olan kişilerde yağ alma ve enjeksiyon işlemi birkaç seansa bölünerek popo kası üzerindeki cilt ve ciltaltı dokunun genişlemesine olanak tanınır. Bu şekilde litrelerce yağ popo bölgesine enjekte edilebilir. Daha çok Güney Amerika, Kuzey Avrupa ve Britanya bölgesinde popüler olan bu çok büyük popo algısı ülkemizde aynı oranda popülerlik kazanmamıştır. Tek seans BBL genellikle arzu edilen görüntüyü sağlamaktadır.

6. Skinny BBL

Popoya hacim vermekten ziyade daha fit ve yuvarlak bir popo görüntüsü elde etmeye yarayan bu yöntemde popo başına yaklaşık 300 cc’lik yağ enjeksiyonu yapılır. Hızlı bir iyileşme süresi olan bu cerrahi işlem özellikle genç ve zayıf kişiler tarafından tercih edilmektedir.