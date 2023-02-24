Her yaşta vücudun pek çok bölgesinde, farklı etkenlere bağlı olarak deformasyonlar oluşabiliyor. Bunlardan en çok bilineni ise tabii ki vücut çatlakları…Özellikle kadınların şikayetçi olduğu bu durum karşısında ‘Vücut çatlaklarına ne iyi gelir?’ sorusu da en çok merak edilen konulardan biri haline geliyor.

Çatlaklar hamilelik, düzensiz kilo alıp verme, hormonal değişimler ve kas kütlelerini aniden değiştirebilen vücut hareketleri gibi nedenlerle meydana geliyor. Az su tüketimi ve vücudu yeterince nemlendirmeme sonucu her cilt tipinde görülebilecek çatlaklar meme, karın, kalça, bel ya da bacak içleri gibi bölgelerde görülebiliyor. Aslında bir tedavi gerektirmeyen ama birçok kişiyi estetik olarak rahatsız eden bu görünüm tamamen yok edilemese de renkleri soldurulabilir. Ancak yeni oluşan çatlakların tedaviye yanıt vererek yok olma olasılıkları daha yüksektir. Bu nedenle özellikle kilo alıp verme gibi cildinizin elastikiyetini etkileyen dönemlerde vücudu nemlendirmek ve bol su içmek çatlaklara daha oluşumuna en başında engel olmanıza yardımcı olur.

İşte vücut çatlaklarına iyi gelen içerikler ve tedavi yöntemleri!

A Vitamini (Retinoid)

Güzellik ürünlerinin çoğunda bulunan A vitamini, retinoid olarak çatlak tedavisinde de karşımıza çıkıyor. Araştırmalara göre ciltteki kolajen üretimini arttıran ve hücre yenilenmesiyle leke giderici bir etki gösteren retinoid, vücut çatlakları için etkili bir tedavi yöntemi olarak görülüyor. Dikkatli kullanılması gereken bu içerik genellikle serum ve krem formunda bulunuyor. Uzmanlar hamilelerin, hamile kalmaya çalışanların ve emzirenlerin retinoid kullanmaması için önemle uyarıyor.

Hyaluronik asit

Hem vücut çatlaklarının oluşumunu önlemek için hem de oluştuktan sonra kendiniz tedavi edebilmek için (rengini soldurmada yardımcı olabileceği öne sürülüyor) hyaluronik asit kullanabilirsiniz. Krem, losyon ve serumlarla düzenli olarak uygulayabileceğiniz bu içerik, cildin elastikiyetini korumasına yardımcı olur.

Peeling, fırçalama veya masaj

Cildinize yaptığınız bir şeker peelingi ya da at kılı fırçasıyla yaptığınız masaj uyguladığınız bölgede kan dolaşımını hızlandırarak hücre yenilenmesine yardımcı oluyor. Bu uygulamalar vücut çatlakları için destekleyici bir tedavi yöntemi olarak görülüyor.

Değerli yağlar

Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, badem veya kakao yağı gibi cildin nemlenmesini sağlayan besleyici içeriklerden sadece bazıları. Bu değerli yağların vücut çatlakları tedavisinde kanıtlanmış bir etkisi olamasa da alerjiniz olmadığı takdirde cilt bariyerinizi güçlendirmeleri için kullanmanız faydalı olabilir.

Tıbbi tedavi yöntemleri

Eğer vücut çatlarınız çoktan oluştuysa tıbbi tedavi evde uygulayacağınız birçok yönteme göre çok daha etkili sonuç verir. Güvendiğiniz bir tedavi merkezinde yaptırabileceğiniz uygulamalar ise:

Lazer tedavisi

Mikro iğneleme

Radyofrekans tedavisi

şeklinde sıralanabilir.

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