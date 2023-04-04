Vücudumuzda büyük değişimleri amaçlayan ameliyatların yerini daha doğal sonuçlar elde edilen ve daha kısa iyileşme sürelerine sahip cerrahilerin aldığını dile getiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Sarper Mete en çok tercih edilen 3 trend uygulamayı anlattı.

1- Skinny BBL

Klasik BBL dendiği zaman kişilerin aklına gelen ilk isimlerin başında Kim Kardashian gelir. İnce bir bel ve oldukça büyük, geniş, kalp şeklinde bir popo. Son dönemlerin tercih edilen uygulaması Skinny BBL de ise çok daha sportif bir popo görüntüsü amaçlanır. Popo bölgesine litrelerce yağ transfer etmek yerine, daha düşük hacimde yağ kullanılarak hacim artışından ziyade daha yuvarlak şekilli, daha sıkı ve sportif bir popo görüntüsü planlanır. Halihazırda aşırı yağlanması olmayan kişilerin karın ve bel bölgesindeki mevcut yağ, liposuction yöntemi ile alınır ve popo bölgesine transfer edilir.

Popoya hacim vermekten ziyade daha fit ve yuvarlak bir popo görüntüsü elde etmeye yarayan bu yöntemde popo başına yaklaşık 300 cc’lik yağ enjeksiyonu yapılır. Hızlı bir iyileşme süresi olan bu cerrahi işlem özellikle genç ve zayıf kişiler tarafından tercih edilmektedir.

2- Mini Meme Büyütme

Meme büyütme ameliyatı denince akla genellikle oldukça büyük, sütyene zor sığan memeler gelir. Ancak bu trend geçmişte kaldı. Günümüzün trendi mini meme büyütme işlemleri. Bu işlem, özellikle minyon yapılı ve atletik fizikli kadınlar için ideal bir cerrahi seçeneği. Operasyonda, memeler küçük hacimli protezlerle ve gerekli olması halinde bir miktar yağ enjeksiyonu ile hafif miktarda büyütülüyor. Bu işlemin amacı vücudun geri kalanı ile mükemmel derecede uyumlu bir meme boyutu ve projeksiyonu elde etmek. Bu da sahte meme görüntüsünden uzak kalınmasını sağlıyor.

Mini meme büyütme işleminde daha doğal görünüm ortaya çıkar, normal meme büyütmeye göre çok daha hızlı iyileşme sağlanır. Meme implantlarının hafif olması sebebi ile uzun dönemde sarkma riski oldukça azdır. Mini meme büyütme işlemi sonrası işe genellikle 5 gün sonra dönülebilir.

3- Mini Karın Germe

Mini karın germe işlemi sadece alt karın bölgesindeki fazla derinin çözümüne odaklanan bir karın germe seçeneğidir. Gebelik veya kilo verme sonrası deri gevşekliği ve sarkması, sadece göbek deliğinin altını etkilemiş ise mini karın işlemi düşünülmelidir. Bu işlem tam karın germe işlemine göre daha az bir bölgeyi kapsar.

Mini karın germenin tam karın germeye göre en belirgin farkı daha az kesi gerektirmesidir. Yaklaşık 15-20 cm’lik bir kesiyle işlem gerçekleştirilebilir. Daha az miktarda doku ve yağ atılırken, işlem sonrası sadece alt karın bölgesinde değişiklik olup üst karın bölgesini etkilemez. Ayrıca alt karın germe işlemi sonrası göbek deliği pozisyonu ve şekli değişmez. Göbek deliği çevresinde kesi olmaması sebebiyle bu bölgede iz de oluşmaz.