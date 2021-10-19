VPN Nedir, VPN Nasıl Kullanılır?

VPN nedir ülkemizde çoğunlukla gündeme gelen ve erişimde yaşanan engellemeler yüzünden kullanımı artan VPN artışı kaçınılmaz oldu ve kampanyaların artışına sebep oldu. VPN anlam olarak özel ağ anlamına gelmekte olup, kişinin olmadığı yerdeki ağa uzaktan bağlanılmasını sağlamaktadır. Özellikle de şirket çalışanlarının kullandığı VPN şirkette bulunmadığı halde ordaymış gibi yerel ağına bağlanmasına yardımcı olan ayrıca girilmesi mümkün olmayan veya yasaklanan sitelere girilmesini sağlayan büyük fayda veren çözüm yoludur. VPN sunucusu eğer farklı ülkede yer alıyorsa bilgisayar ve internet bağlantısı o ülkede kullanılıyormuş gibi görünür böylelikle de kişiler normal bir zamanda erişemeyeceği sitelere rahatlıkla erişim sağlamaktadır. Özellikle VPN bilgisayar üzerinde açık tutulması bilgisayarda gerçekleşecek olan sızıntıları, ihlalleri ve reklamlardan korunmak için gerekli ve yararlı olacaktır.

VPN Nasıl Kullanılır?

VPN nasıl kullanılır? Kullanımında birçok protokol ve teknoloji kullanılmasına rağmen ana olarak bilgisayarın fiziksel olarak bağlandığı yerden şifreli ağa bir tünel açmayı sağlar. Açılan tünel sayesinde iletilen bilgi şifreli bir sisteme sahip olduğundan dolayı dışarından hiçbir şekilde görünmez. VPN nin görüntülenmesi ancak siber güvenlik uzmanları tarafından aktarılan veri ve içeriğin ne olduğu çok zayıf güvenlik kullanılmadığı sürece görülemez veya takip edilemez. VPN çözümlemesi için öncelikli yapılması gerekenler mobil cihaz veya bilgisayarla özelleştirilmiş olan bir ağ sürücüsünün kurulması olacaktır sonrasında cihazın kendisinde var olan bu sistem sanal bir ağ bağdaştırıcısı gibi davranarak karşıdaki ağdan cihaza bir IP numarası verir. Bu uygulama sonrasında ise verilen izinler doğrultusunda yerel adres veya uygulamalara rahatlıkla erişim sağlanır. Kişiler oyun için VPN sistemini kullanacaksa eğer oyunun sistem içerisindeki yerini bularak yazılım üzerinde tanımlamasını yapması gerekmektedir ayrıca son aşama olarak da yazılım üzerinde sistemin başlatılması gereklidir ve tam anlamıyla sistemin çalışmasını sağlayacaktır.

VPN Güvenli Mi?

VPN Güvenli Mi? Güvenilir ve özel ağ anlamına gelmektedir ayrıca internette rahatlıkla gezinmeyi sağlayacak olan VPN, kullanıcıların gizliliklerini çevrimiçiyken korumada, tarama etkinliklerinde karşılaşılacak herhangi bir izlenmenin engellenmesinde ve engellenen veya yasaklanan sitelerin erişimini sağlamak için kullanılır. Kullanılan VPN nin ücretsiz olması aracın kullanılmasını güvensiz hale getirebilecektir. Ücretsiz VPN olması halinde ise genellikle internetteki gezinme ve verileri korumaz bu ise güvenlik açığı oluşturur. Ücretsiz olan çoğu VPN ise kullanıcıların verilerini çalmak, cihazdaki verilere yetkisiz erişim sağlamak ve siber saldırının başlaması için kötü yazılımları içermek ve kullanmak siber suçlular tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan çoğu araştırma sonucunda ücretsiz olarak edinilen VPN nin yüzde otuz sekiz oranında kötü amaçlı yazılım içerdiği ortaya çıkmıştır. Bu durumda kişilerin aklına gelen il soru VPN hizmetinin ne düzeyde güvenli olduğu sorusudur bunun en net cevabı kullanılan VPN’e bağlıdır. Güvenilir bir VPN kullanımı hem kullanıcıların verilerini hem de çevrimiçi olarak gerçekleştirdikleri göz atma geçmişini şifreleyerek koruyacaktır.