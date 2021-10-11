Vivienne’e merhaba deyin!

Yapılan araştırmalar, pandemi ile artan oyun sektörünün, milyarlarca mobil cihaz kullanıcısına konsol kalitesinde oyun sunarak, gözle görülür şekilde büyüdüğünü gösteriyor. Moda dünyası da bu büyüyen pastadan bir dilim almak için proje yarışına girişti. Louis Vuitton ise onlardan birisi.

Yüksek modanın önemli oyuncusu Louis Vuitton, bu yıl kurucusunun 200. doğum gününü oldukça eğlenceli bir dizi proje ile kutlamaya hazırlanıyor.

LV, yeni bir mobil oyun lanse etti

Moda evi, Louis Vuitton Malletier tarafından 1854 yılında kurulmuştu. O günden bu yana koruduğu moda öncüsü kimliğine ek olarak imza parçaları ile ikon durumunda. Son sezonlarda gerçekleştirdiği inovatif hamleleri ile de tüm moda evlerinin hedeflediği Z jenerasyonunu da yakalayan LV, şimdi ise yeni bir mobil oyun lanse etti.

Dünya çevresinden altı farklı lokasyona seyahat

Louis Vuitton Malletier adındaki, Fransız moda evinin kendi geliştirici ekibinin tasarladığı oyun, 200 adet mum arama temeline dayalı açık dünya oyunu. Baş kahramanımız Vivienne’i yönlendirirken, dünya çevresinden altı farklı lokasyona seyahat ediyorsunuz. Kurucu Louis Vuitton, ailesi ve moda eviyle de alakalı birbirinden etkileyici hikayelerin kilidini açarken, Vivienne’i kişiselleştirme şansına da erişiyorsunuz. iOS ve Android platformu için yaratılmış olan Louis The Game, oldukça büyük donanım ihtiyacı istemezken iPhone X ve sonrası cihazları ile Android 5.1 yazılım ve üstünü destekliyor.

Louis Vuitton’un köklerine bir bakış attığımız seyahat temasıyla Louis The Game, 1913 yılında Champs-Élysées’de açılmış mağaza ile dönemin en büyük seyahat mağazası ünvanını kazanmasına da bir gönderme.

Yazı Yunus Başaran