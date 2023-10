Son zamanlarda insanlar vücut ihtiyaçlarına göre gıda takviyesi olarak çeşitli vitaminler almaya başladı. Bu vitaminler sadece sağlık için değil, cilt için de yararlar sağlamakta. Peki hangi vitamin ne işe yarıyor? İşte daha canlı, ışıltılı ve sağlıklı bir cilt için gerekli olan vitaminler…

Cildimiz için cilt bakım ürünleri kullanmak dışında yapabileceğimiz başka bir çok eylem var. İyi beslenmek, bol su tüketmek, doğru vitaminleri kullanmak da bunlardan bazıları. Vücudumuz, saçlarımız ve cildimiz için oldukça yarar sağlayan vitaminler de son zamanlarda oldukça revaçta. İşte cildimize iyi gelen vitaminler ve yararları…

A vitamini

Cildimizi güneş etkilerinden koruyan vitamindir. Ayrıca önceden ciltte oluşmuş güneş lekelerine de iyi gelmektedir. Bu sıcak yaz günlerinde içeriğinde A vitamini bulunan ürünleri tercih etmelisiniz. A vitamini, cilt kuruluğunu giderir ve cildi yumuşatarak elastikiyeti korur.

B vitamini

Akneler birçok insanın kabusu haline geldi. B vitamini ciltte oluşacak lekeleri önler ve akne tedavilerinde sıkça kullanılır. B3 ve B9 vitaminleri cildimizi yeniler. B3, cildin nemli kalmasına yardımcı olurken B9 da hücre yenilenmesini sağlar.

C vitamini

C vitamini, kolajen sentezini arttırır ve cilde nem kazandırır. C vitamini bulunan ürünler kullanmak, yaşlanma belirtilerini azaltacaktır. Ayrıca A vitamini gibi, C vitamini de güneş lekelerinin giderilmesine yardımcı olur ve cilt tonunu eşitler. Aynı zamanda ciltte peeling etkisi yaratarak cildin ölü derilerden arınmasına yardımcı olur.

D vitamini

D vitamini kullanımı, deri enfeksiyonları ile mücadelede etkilidir. Cilt hücrelerinin onarımına yardımcı olurken aynı zamanda cildi dış etkenlerden koruyarak genç kalmasını sağlar.

E vitamini

E vitamininin ciltte bulunan ince çizgileri ve kırışıkları giderme özelliği bulunmakta. Cilt tonunu aydınlatmada etkili olan E vitamini, yaşlanma belirtilerini gidererek cildi besler.

K vitamini

Cilde ışıltı katan içeriklerin en başında K vitamini geliyor. Yaraları da hızlıca iyileştiren K vitamini, koyu gözaltı halkalarını gidermeye de yardımcı olur. Şişkinlik, egzama, kızarıklık ve iltihaplara iyi gelen K vitamini, cildi nemlendirir.

Elif Kayra ÖZ