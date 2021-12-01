“Virgil Was Here (Virgil Buradaydı)”

Virgil Abloh 28 Kasım Pazar günü nadir bir kanserden dolayı verdiği özel savaşın sonucu olarak 41 yaşında aramızdan ayrıldı.

Off-White‘ın kurucusu ve Louis Vuitton‘un artistik yönetmeni olan ilk siyah adam Virgil Abloh, ölümünün ardından, Louis Vuitton tarafından Art Basel’in bir parçası olarak bir erkek defilesi planlanmıştı ve Abloh‘un isteklerine göre, planlar doğrultusunda gerçekleştirildi.

Louis Vuitton İlkbahar-Yaz 2022 Koleksiyonu sunuldu ve YouTube’da canlı yayınlarken, gökyüzünü güçlü bir övgüyle “Virgil Was Here (Virgil Buradaydı)” sözleriyle döşediler.

Louis Vuitton’un kurul başkanı ve CEO’su Michael Burke Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Virgil sadece bir arkadaş, harika bir işbirlikçi, yaratıcı deha, vizyon sahibi değil, aynı zamanda zamanımızın en iyi kültürel iletişimcilerinden biriydi. Gelecek nesillerin yolunu açtı. Hayırseverlikleri ve tutkuları aracılığıyla topluluğunun sadık bir destekçisi olarak, her şeyin mümkün olduğuna inanan sonsuz bir iyimserdi.” “Aynı ruhla, Louis Vuitton’da onun mirasını, onun istekleri doğrultusunda Miami’de bir final gösterisi ile gururla kutlamaya devam edeceğiz. Ona arkadaşım demekten onur duyuyorum. En derin düşüncelerim eşi, çocukları, ebeveynleri, ailesi ve büyüklüğünden etkilenen tüm toplulukla birlikte.” ifadelerini kullanıyor.

Kim Kardashian West, Kanye West ve en büyük kızları North West dahil olmak üzere birçok kişi Abloh’u onurlandırmak adına ordaydı.

Kid Cudi ve Offset ise Virgil Abloh’un anısına podyumda yürüyenler arasındaydı.