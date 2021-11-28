Off-White’ın kurucusu ve Louis Vuitton‘un erkek giyim sanat direktörü olan 41 yaşındaki tasarımcı Virgil Abloh‘un, bugün öğleden sonra hayatını kaybettiği Instagram hesabından doğrulandı. Gençlere ilham veren tasarımlarıyla modanın dahi çocuğu olarak bilinen sanatçı, 2 senedir kanserle savaşıyordu.

Instagramda paylaşılan gönderide; Son derece sadık bir baba, koca, oğul, erkek kardeş ve arkadaş olan sevgili Virgil Abloh’un vefatını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Sevgi dolu karısı Shannon Abloh, çocukları Lowe Abloh ve Gray Abloh, kız kardeşi Edwina Abloh, ebeveynleri Nee ve Eunice Abloh ve sayısız sevgili arkadaşları ve meslektaşları tarafından hep hayatta kaldı. Virgil, iki yılı aşkın bir süredir nadir görülen kötü bir kanser türü olan “kardiyak anjiyosarkomla” korkusuzca savaştı.

Moda, sanat ve kültürü kapsayan birçok önemli kurumu yönetirken, sayısız zorlu tedaviden geçen 2019’daki teşhisinden bu yana, kanserle olan savaşını özel olarak sürdürmeyi seçti. Tüm bunlara rağmen çalışma ettiği, sonsuz merakı ve iyimserliği asla tereddüt etmedi. Virgil, sanatına olan bağlılığı, başkalarına kapılar açma, sanat ve tasarımda daha fazla eşitlik için yollar yaratma misyonuyla hareket etti. Sanatın gelecek nesillere ilham verme gücüne derinden inanarak sık sık “Yaptığım her şey kendimin 17 yaşındaki versiyonu için” dedi. Sevginiz ve desteğiniz için hepinize teşekkür ediyor, yas tutarken mahremiyet istiyoruz. Virgil Abloh 30 Eylül 1980 – 28 Kasım 2021” notu düşüldü.

Moda dünyasının bu acı kaybı sevenleri ve ailesini derinden üzdü.