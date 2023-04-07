Genç model Tine Kunakey ile 2018’de evlenen Fransız oyuncu Vincent Cassel, 2019 yılında ilk bebekleri Amazonie’yi kucaklarına almıştı. Ama Cassel ile Kunakey ile ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı.

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen ikiliden 56 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından eşi ile beraber çekilen tüm fotoğraflarını profilinden kaldırdı. Cassel’in bu hareketi ile ayrılık iddiaları oldukça güçlendi.

Daily Mail’e konuşan isimsiz bir kaynak, çift hakkında “Haftalar önce ayrıldılar. Tina’nın kalbi kırıldı” dedi.