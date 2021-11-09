Vin Diesel ‘Hızlı ve Öfkeli 10’ için Dwayne Johson’a seslendi

Dünyaca ünlü oyuncu Vin Diesel sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, sevilen film serisi ‘Hılzı ve Öfkeli’nin 10. filmi için Dwayne Johnson’a çağrıda bulundu. Diesel Instagramdan hesabından yaptığı paylaşımda, “Küçük kardeşim Dwayne, vakti geldi. Dünya, ‘Hızlı ve Öfkeli 10’u çekmemizi bekliyor. Çocuklarım evimde senden ‘Dwayne Amca’ diye bahsediyor. Sana yıllar önce Pablo’ya verdiğim sözü yerine getireceğimi söylemiştim. Ortaya çıkmalısın, oynaman gereken çok önemli bir rolün var. ‘Hobbs’ rolünü senden başka kimse oynayamaz” notunu düştü.

Kısa sürede 2 milyon beğeni alan paylaşıma, henüz Dwayne Johnson tarafından yanıt gelmedi. Ünlü oyuncuların hayranları, yeni filmi sabırsızlıkla beklediklerini yorumlarda belirtti.