Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret, 2020 New York Moda Haftası’nda dikkat çeken Down Sendromlu model Sofía Jirau ile kalıplaşmış güzellik algıları ile mücadele niteliğinde bir hamleye imza attı. Puerto Rico’lu melek, Victoria’s Secret’ın Love Cloud isimli koleksiyonu için 17 modelle birlikte çalıştı. Jirau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu olayın hayalini kurduğundan bahsederek “Victoria’s Secret’ın down sendromlu ilk modeli benim” şeklinde yaptığı açıklamayla sevincini takipçileriyle paylaştı. Jirau, markanın tek tipleşmiş güzellik algılarından uzaklaşarak tüm kadınlara hitap etme hedefinde olduğu bu dönemde projede yer aldı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu dönüşümü destekledi.

Engelleri yıktığı için çok mutlu olan Jirau, “içeride ve dışarıda sınır yok” açıklamasıyla özellikle kadınların özgüvenlerini zedeleyerek kendilerini sevmekten uzaklaştıran kalıplaşmış güzellik algılarına resmen savaş açtı!