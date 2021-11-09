Victoria’s Secret’in yeni kampanyasına Hailey Bieber model oldu!

Hailey Bieber, Victoria’s Secret’s VS Collective‘in yeni üyesi olan %100 ipek olan iç giyim takımlarının mankenliğini üstlendi. ‘Victoria Secret VS Collective’ Victoria Secret ailesinin en yeni üyesi olarak duyuruldu.

Victoria Secret Instagram sayfasında, ‘Göründüğü kadar iyi hissettiren, @haileybieber #VSForTheHolidays2021’in başrolde olduğu sınırlı sayıda üretilen 4 parçalı kapsülümüzün keyfini çıkarın,’ yazılı yeni fotoğrafları Instagram Stories’inde paylaştı.

VS Collective için sınırlı sayıda hazırlanmış %100 ipekten oluşan ‘the GİFT of LUXURY’ koleksiyonunun tanıtımını yapan ünlü model Hailey Bieber’in koleksiyona ait fotoğrafları;