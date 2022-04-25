Victoria’s Secret PINK, kapsayıcılık konusundaki hareketini desteklemek amacıyla çıkardığı ‘Gender Free’ ( Cinsiyet tarafsızlığı ) koleksiyonunun marka elçisi, Netflix’de yayınlanan ‘Never Have I Ever’daki başrolüyle tanınan aktör ve yapımcı Darren Barnet oldu. Markanın ilk ünlü ilk ünlü erkek marka elçisi olan Darren Barnet, yıl boyunca PINK’in şort, tişört, eşofman takımları ve aksesuarlarından oluşan ‘Gender Free’ koleksiyonunu tanıtacak ve favori PINK ürünlerini paylaşarak herkese ilham verecek.Dünyaca ünlü oyuncu, Victoria’s Secret’in ilk erkek marka elçisi olmakla ilgili, “PINK’in yaptığı çalışmaları ve özellikle de toplum ve ruh sağlığına odaklanmalarını beğeniyorum. Bu yüzden de PINK ekibinin bir parçası olmaktan gerçekten onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.