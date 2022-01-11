Ünlü model Bella Hadid, Victoria’s Secret‘ın Sevgililer Günü kampanyasının yüzü oldu.

2016, 2017 ve 2018’deki Victoria’s Secret Fashion Show’da yer alan ve 2020’nin başlarında markadan ayrılan Bella Hadid, geçtiğimiz Aralık ayının başlarında Victoria’s Secret’a yeniden katılmıştı. Markaya yeniden katıldıktan sonraki ilk kampanya çekimini gerçekleştiren Bella Hadid, sevgililer günü kampanyası için markanın birbirinden iddialı iç çamaşırı modelleriyle pozlar verdi.

Bella Hadid, markayla yeniden çalışmaya başlamasını Marie Claire’e verdiği röportajda şu sözlerle anlatmıştı: “Beni geri dönmeye çeken şey, onların bana gelmeleri ve bana markanın büyük ölçüde değiştiğini kanıtlamalarıydı. Ve şimdi, yedi Victoria’s Secret yönetim kurulu üyesinin altısı kadın.”

PageSix’in haberine göre Hadid’e kampanya çekimlerinde Adut Akech, Paloma Elsesser, Yumi Nu gibi farklı beden ölçülerinde isimler eşlik etti.