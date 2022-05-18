Victoria Beckham, bu ay İtalyan bir moda dergisine kapak oldu. Dergiye verdiği röportajda “Çok zayıf olmak artık geçmişte kalmış bir moda” dedi. 48 yaşındaki başarılı ünlü modacı, günümüz vücud estetik anlayışına değinerek “Artık herkes göğüslerinin ve kalçalarının kıvrımlı olmasını istiyor” dedi. VB Body adındaki, vücudu saran jarse parçalardan oluşan VB body adında uygun fiyatlı bir koleksiyon satışa sunan Beckham, son zamanlarda, biraz daha kıvrımlı bir vücuda sahip olabilmek için ağırlık çalışmaya başladığını söyleyedi ve ekledi, “Ağırlıklardan her zaman biraz korkmuşumdur ama görünüşe göre artık onları sevmeye başladım” dedi.

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