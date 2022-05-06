Başarılı tasarımcı Victoria Beckham, VB Body adını verdiği yeni koleksiyonu ile şekillendirici giyim pazarına giriş yaptı. Kalıcı bir kapsül koleksiyon olarak tanımlanan VB Body koleksiyonu, midi etek, bir elbise, bir bralet ve tayt da dahil olmak üzere, vücuda oturan yedi siluetten oluşuyor.Victoria Beckham, tarafından ‘sadeliğin bir kutlaması’ olarak nitelendirilen koleksiyon hakkında ünlü tasarımcı, “Koleksiyondaki parçalar; asimetrik yakalara ve siluetleri şekillendirici giyimin çok ötesine taşımak için korse tarzı detaylara sahip” ifadelerini kullanıyor.

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VB Body, Victoria Beckham’ın web sitesinde geniş bir beden aralığında ve 113 dolardan başlayıp 617 dolara kadar çıkan etiket fiyatına sahip.